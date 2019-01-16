Олімпіакос – Динамо: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Динамо зустрінеться з Олімпіакосом в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Олімпіакос – Динамо

14 лютого, 19:55, Пірей, стадіон "Караіскакіс"

Головний арбітр: Крейг Поусон (Англія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Осіння єврокубкова кампанія Динамо викликала змішані почуття. Розпочавшись двома сірими й трохи ганебними нічиїми з Астаною та Яблонцем, кияни несподівано здобули важку виїзну й ефектну домашню перемоги над Ренном. Після цього багато хто повірив у ренесанс "біло-синіх", але у Казахстані класичне Динамо повернулося – Астана відвозила нашу команду об штучний газон, але пропустила з єдиного моменту й програла. Підопічні Хацкевича ж згоріли в останньому турі немотивованому Яблонцю, відправившись на канікули з мріями про нового форварда та подоланням проблем – в першу чергу, пов'язаних з грою в центрі, просуванням м'яча та атакувальними ідеями.

Олімпіакос – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Форварда таки придбали – ним став 26-річний іспанець Фран Соль, за якого нідерландський Віллем ІІ виторгував 3,5 млн євро. Зі всім іншим на зборах не розібралися: кияни у спарингах проти схожих на Олімпіакос колективів чергували перемоги з нічиїми та поразками, Соль був непомітним, а тактичних революцій Олександр Хацкевич не придумав. Команда цілеспрямовано готувалася до контактного й фізично складного поєдинку, приділивши увагу стандартам – з 12 голів 4 було забито зі штрафних. В центрі поля награвали Че-Че, Шапаренка та Буяльського, а Андрієвський бігав на лівому фланзі – втім, навряд чи Вербіча звідти знімуть заради Олександра. Динамо підходить до відновлення сезону приблизно в тому ж складі й за тими ж принципами, що і влітку.

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Олімпіакос – дуже неприємний, але традиційно прохідний для українських клубів суперник. На згадку одразу приходять важкі перемоги Металіста та Дніпра. Нині пірейський колектив має ряд проблем, які дають надію київським фанатам: "червоно-білі" провалили чемпіонат, після поразки ПАОКу відставши від нього на 9 очок – втім, до цього Олімпіакос у Суперлізі востаннє програвав аж у жовтні. Перед даною невдачею команда Педру Мартінша розкатала феєричну нічию 3:3 проти скромної Ламії у Кубку Греції. В групі Ліги Європи ситуація також була непростою: греки перемогли лише Дюделанж, а для виходу в плей-офф треба було бити Мілан – і їм це вдалося!

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Олімпіакос не є топ-клубом, але Динамо в цьому протистоянні буде важко. Суперник сповідує агресивний швидкий футбол та перебуває у ігровому тонусі – на відміну від киян, які тільки-но завершили збори. Греки гарно вкомплектовані й мають у своєму розпорядженні цікавих молодих виконавців – таких, як 28-річний Мігель Герреро з п'ятьма забитими м'ячами в чемпіонаті. Головною зіркою пірейців виступає 26-річний Костас Фортуніс, який оформив 7 голів у Суперлізі і 3 голи в єврокубках, а також робить 2,5 ключових пасів в середньому за гру. Прізвища Торосідіса, Натхо та Поденсе теж повинні бути знайомі вболівальникам – до речі, останній на вихідних забивав ПАОКу. Втім, боятися Олімпіакос теж не слід: ця команда грає за традиційною для наших широт схемою 4-2-3-1, а її результати у справжніх топ-матчах частіше невдалі, ніж успішні. Це типова грецька команда – важка, противна, але прохідна.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Динамо та Олімпіакос ніколи не перетиналися в єврокубках. Сьогодні вони зустрінуться вперше.

2. Динамо посередньо грає проти клубів з Греції: у чотирьох матчах кияни здобули перемогу та дві нічиї, а також одного разу програли. Загальний рахунок – 4:4.

3. Олімпіакос провів проти українських команд дев'ять матчів, чотири рази програвши, тричі зігравши внічию та лише двічі святкуючи перемогу. Загальний рахунок – 10:11 на користь УПЛ.

4. Загалом українські клуби зустрічалися з грецькими 24 рази, вигравши 7 матчів, програвши 6, а в інших 11-ти розписавши нічию.

5. Олімпіакос жодного разу не перемагав українські клуби на власному полі (2 нічиї, 2 поразки)

6. За даними Transfermarkt, Динамо дорожче за Олімпікос майже на 20 мільйонів євро – 82,8 млн проти 63,9 млн

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Кадрова ситуація

Динамо не зможе розраховувати на допомогу Артема Бєсєдіна та Йосипа Піваріча, які досі не відновилися після операцій. Крім того, через травму не зіграє Мікель Дуелунд, а традиційний козир Олександра Хацкевича – Микола Морозюк – відправився у оренду в Різеспор. Існують також питання щодо участі в матчі Кадара, який мав невеличке пошкодження – невідомо, в якій він зараз формі. Вс інші футболісти готові до битви на "Караіскакісі" – в тому числі й новачок Фран Соль.

Олімпіакос – Динамо: передматчева прес-конференція Педру Мартінша

Олімпіакос точно не може розраховувати на захисника Омара Ельабделлауї, про що на передматчевій прес-конференції повідомив головний тренер Педру Мартінш. Головний діамант пірейців – Костас Фортуніс – може й не з'явитися на полі, хоча коуч греків запевняє у швидких темпах відновлення нападника. Інших втрат перед матчем пірейці не зазнали.

Орієнтовні склади на матч Олімпіакос – Динамо

Олімпіакос: Са – Торосідіс, Сіссе, Вуковіч, Кутріс – Нахто, Гільєрме – Поденсе, Фортуніс, Хрістодулопулос – Герреро

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Че Че – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Соль

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Динамо буде неймовірно важко на "Караіскакісі". Несамовиті грецькі фанати гнатимуть свою команду вперед, тому вкрай важливо відоборонятись хоч як-небудь на старті зустрічі. У греків перевага в ігровому тонусі, тому кияни змушені будуть ще й обережно дозувати навантаження – хоча останні 20 хвилин все одно ставнуть пеклом. Олімпіакос знає свої переваги і знає про схильність киян до привозів – зокрема, на зборах нервово діяв Бойко. Щоправда, Кадар і Бурда провели досить переконливу підготовку, але це під теплим сонечком та за тихої погоди. На грецькому стадіоні дуже легко загубитись, тому вся надія на досвід основних футболістів.

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Забити більше одного голу буде дуже важко, якщо Соль гратиме так само, як на зборах. Цікаво виглядав Русин, але випустити його у Піреї буде великим ризиком, тож вся надія попереду знову лягає на Циганкова та Вербіча. Якщо вони увійдуть в ритм, то флангам Олімпіакоса буде непереливки. Втім, пам'ять про натужні атакувальні перфоменси Динамо в останніх турах групового етапу Ліги Європи занадто яскрава, а різниця у тонусі занадто висока, щоб мріяти про перемогу – а от за нічию кияни поборяться.