Олімпіакос – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Грецький Олімпіакос, поступаючись по ходу гри у два голи, зумів проявити характер і здобути вольову нічию у матчі з англійським Тоттенхемом (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Англійці, витримавши стартовий штурм господарів, взялись до справи: спочатку Харрі Кейн впевнено реалізував пенальті, призначений за фол проти нього ж, а на 30-й хвилині Лукас Моура подвоїв перевагу своєї команди. Однак Олімпіакос не здався і ще до кінця першого тайму один гол відквитав – Даніель Поденсе більярдним пострілом відправив м'яч у дальній кут воріт Льоріса. А на старті другої половини гри Вертонген збив у власному штрафному того ж Вальбуену і хавбек спокійно переграв із 11-метрової позначки свого співвітчизника – 2:2!

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Після стартового туру обидві команди набрали по одному пункту і ділять друге-третє місця. Очолює турнірну таблицю мюнхенська Баварія, яка на власному полі декласувала Црвену Звезду (3:0).

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