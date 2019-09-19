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Олімпіакос – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

10:48 135 Читать на русском
Олімпіакос – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Олімпіакос – Тоттенхем – 2:2

Грецький Олімпіакос, поступаючись по ходу гри у два голи, зумів проявити характер і здобути вольову нічию у матчі з англійським Тоттенхемом (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

44’ Даніель Поденсе
54’ Матьє Вальбуена
 
Харрі Кейн 26’
Лукас Моура 31’
26’ Харрі Кейн
31’ Лукас Моура
44’ Даніель Поденсе
54’ Матьє Вальбуена

Англійці, витримавши стартовий штурм господарів, взялись до справи: спочатку Харрі Кейн впевнено реалізував пенальті, призначений за фол проти нього ж, а на 30-й хвилині Лукас Моура подвоїв перевагу своєї команди. Однак Олімпіакос не здався і ще до кінця першого тайму один гол відквитав – Даніель Поденсе більярдним пострілом відправив м'яч у дальній кут воріт Льоріса. А на старті другої половини гри Вертонген збив у власному штрафному того ж Вальбуену і хавбек спокійно переграв із 11-метрової позначки свого співвітчизника – 2:2!

Кейн прокоментував втрату очок Тоттенхемом у матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса

Після стартового туру обидві команди набрали по одному пункту і ділять друге-третє місця. Очолює турнірну таблицю мюнхенська Баварія, яка на власному полі декласувала Црвену Звезду (3:0).

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга чемпіонів Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Олімпіакос - Тоттенхем Олімпіакос Олімпіакос
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