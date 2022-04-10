Під час поєдинку між Олімпіакосом та Шахтарем провели красиву акцію, аби вшанувати пам'ять дітей, які загинули через війну, яку росіяни розв'язали проти України.

На одному із секторів грецького стадіону Георгіос Караїскакіс розмістили 176 м'яких іграшок – саме стільки дітей, за офіційними даними, загинули через напад росіян, повідомляє твіттер Шахтаря.

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Таким чином вирішили вшанувати пам'ять дітей, яких позбавили життя російські нелюди. Додамо, що "гірники" також відзначили міста-герої України, які встояли від наступу загарбників, нанісши їх назви на футболки замість прізвищ.

Нагадаємо, що Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу в рамках благодійного матчу (1:0). Наступний поєдинок підопічні Де Дзербі проведуть з Бешикташем 13 квітня.

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