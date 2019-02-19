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Олімпіакос – Динамо: УЄФА не буде карати грецьких вболівальників через прапор Росії на трибунах

15:01 708 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: УЄФА не буде карати грецьких вболівальників через прапор Росії на трибунах
УЄФА не буде карати грецьких вболівальників за прапор Росії на трибунах

УЄФА не буде починати розслідування через появу прапору Росії перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не порушуватиме дисциплінарну справу після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким Олімпіакосом і київським Динамо, на якому грецькі вболівальники вивісили прапор Росії і провокували українських фанатів.

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"Повідомляємо, що з цього питання не було порушено жодної справи, оскільки в офіційних звітах нічого не було згадано", – сказали Segodnya.ua в прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, перший матч між Олімпіакосом і Динамо зіграли внічию з рахунком 2:2, другий поєдинок між цими командами відбудеться у Києві в чевтер, 21 лютого.

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Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
до матчу
2
дн
:
6
год
:
15
хв
Олімпіакос
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Теги
Ліга Європи ультрас УЄФА Динамо - Олімпіакос Динамо Динамо
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