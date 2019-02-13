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Олімпіакос – Динамо: стала відома заявка грецької команди

17:15 949 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: стала відома заявка грецької команди
Олімпіакос / ФК Олімпіакос

Олімпіакос опублікував заявку на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

Олімпіакос у своєму Twitter опублікував заявку на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

Олімпіакос – Динамо: передматчева прес-конференція Педру Мартінша

Воротарі: Хутесйотіс, Лодигін, Са

Захисники: Мерія, Тсімікас, Кутріс, Міранда, Вуковіч, Пападопулос, Торосідіс, Сіссе

Півзахисники: Камара, Бухалакіс, Натхо, Андроутсос, Лазарос, Гільєрме, Масурас, Діас, Поденсе

Нападники: Герреро, Хассан, Сольдано

Матч відбудеться 14 лютого о 20:00 за київським часом на стадіоні Георгіос Карайсакіс.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
21
год
:
47
хв
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Олімпіакос - Динамо Олімпіакос Олімпіакос
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