Олімпіакос – Динамо: стала відома заявка грецької команди

Олімпіакос опублікував заявку на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.
Олімпіакос у своєму Twitter опублікував заявку на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.
Олімпіакос – Динамо: передматчева прес-конференція Педру Мартінша
Воротарі: Хутесйотіс, Лодигін, Са
Захисники: Мерія, Тсімікас, Кутріс, Міранда, Вуковіч, Пападопулос, Торосідіс, Сіссе
Півзахисники: Камара, Бухалакіс, Натхо, Андроутсос, Лазарос, Гільєрме, Масурас, Діас, Поденсе
Нападники: Герреро, Хассан, Сольдано
Матч відбудеться 14 лютого о 20:00 за київським часом на стадіоні Георгіос Карайсакіс.