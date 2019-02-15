Олімпіакос – Динамо: президент греків провів з гравцями "виховну бесіду" після втрати перемоги над киянами

Власник Олімпіакоса Вангеліс Марінакіс був незадоволеним результатом матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо

Відразу після фінального свистка Марінакіс спустився у роздягальню Олімпіакіса, повідомляє sport24.gr.

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів

За інформацією джерела, президент греків був дуже роздратованим і провів з командою "виховну" бесіду, яка тривала близько 10-и хвилин.

Зазначається, що така реакція Марінакіса викликана не лише втратою перемоги над Динамо, а тим, що футболісти не зробили висновків після поразки Олімпіакоса в чемпіонаті Греції від ПАОКа (1:3).

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