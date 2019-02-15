Олімпіакос – Динамо: президент греків провів з гравцями "виховну бесіду" після втрати перемоги над киянами

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Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії
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Олімпіакос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 14 лют 1939
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Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 14 лют 13474
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"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас": як Соларі "запалював" у перерві матчу Аякс – РеалЛіга чемпіонів — 14 лют 1455
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УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 14 лют 692