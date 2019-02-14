Олімпіакос – Динамо: поліція жорстоко побила фанів киян – моторошне відео

Жахливий інцидент трапився на трибунах під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо.

Під час матчу Олімпіакос – Динамо трапились заворушення на трибунах. Конфлікт спалахнув між вболівальниками київського клубу та поліцією, повідомляє Troublemakers & Ultras Action у facebook.

Ультрас Олімпіакоса жорстко побили арбітра та погрожували розправою Саввіді: хто такі Gate 7?

На опублікованому відео грецькі поліцейські кийками жорстоко б'ють фанатів "біло-синіх".

Про причини такої поведінки правоохоронців – не повідомляється.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.