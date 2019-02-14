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Олімпіакос – Динамо: поліція жорстоко побила фанів киян – моторошне відео

21:42 1785 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: поліція жорстоко побила фанів киян – моторошне відео
Вболівальники Динамо / Фото із соцмереж

Жахливий інцидент трапився на трибунах під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо.

Під час матчу Олімпіакос – Динамо трапились заворушення на трибунах. Конфлікт спалахнув між вболівальниками київського клубу та поліцією, повідомляє Troublemakers & Ultras Action у facebook.

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На опублікованому відео грецькі поліцейські кийками жорстоко б'ють фанатів "біло-синіх".

Про причини такої поведінки правоохоронців – не повідомляється.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
Матч завершено
2 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Олімпіакос - Динамо Ліга Європи Відеоновини футбольні фанати
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