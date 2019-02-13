Олімпіакос – Динамо: передматчева прес-конференція Педру Мартінша

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Ми повинні зосередитися на завтрашній грі і забути, що сталося в матчі з ПАОКом. Ми хочемо продовжувати свій шлях у єврокубках і зробимо для цього все можливе. Позитивним для нас є те, що ми гратимемо на Караіскакісі з нашими уболівальниками, і ми хочемо скористатися цією нагодою.

Олімпіакос – Динамо: греки запланували суттєві зміни у складі на матч Ліги Європи

Незалежно від того, як завершиться завтрашня гра, на ній усе не завершиться. Ми всі знаємо, здобути путівку в наступний раунд можна лише після двох матчів. Тому, якщо ми виграємо завтра, ми не зможемо сказати, що кваліфікувалися в 1/8 фіналу.

Нам протистоятиме дуже сильна команда. Вміння футболістів Динамо всі добре знають. У киян є нові гравці та виконавці із міжнародним досвідом, вони дуже хороші футболісти. Це буде важка гра, ми зробимо все можливе, щоб завтра здобути позитивний результат.

Омар Ель-Абделлауї завтра не зіграє. Фортуніс зможе нам допомогти. Його лікування минуло добре і вже завершене. Він тренувався сьогодні, і ми думаємо, що буде готовий до завтрашньої гри.

"Не знаю, як Мартінш вирішить це питання в матчі з Динамо", – Чигринський назвав найслабше місце в Олімпіакоса

У нас є уявлення про суперника. Для Динамо це буде перша офіційна гра, але ми знаємо, що за останні 20 днів вони зіграли 7 матчів. Ми розуміємо, як потрібно грати.

Це їхня перша гра після перерви. Однак в команді той же тренер і такі ж гравці. Окрім двох новачків, решта команди не змінилася. Ми дуже добре знаємо їхню філософію, вона схожа на нашу.

Олімпіакос – Динамо: скаути одразу декількох європейських клубів відвідають матч Ліги Європи

Ми добре вивчили гру Динамо і знаємо їхній стиль. Так, в чемпіонаті може бути перерва, але це, здається, не впливає на ідентичність команди", – цитує Мартінша офіційний сайт Олімпіакоса.