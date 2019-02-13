Олімпіакос – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич на прес-конференції в Афінах розповів про готовність команди до першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

"На зборах ми тренувалися, переглядали матчі. Все, як завжди. Звичайно, завтра багато в чому буде вирішувати психологія. І сама гра вже покаже, наскільки ми готові.

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Матч Олімпіакоса з ПАОКом ми дивилися всією командою. А в якому вони стані після поразки – це знає їхній тренер. За психологічний стан Олімпіакоса я не можу відповідати. Я знаю, що переживати такі поразки довго не можна, і Ліга Європи для них – це зовсім інший турнір.

Буено точно не готується до гри. У нього проблеми з привідним м'язом. Кадар буде тренуватися з нами і після тренування ми вже вирішимо, чи зможе він грати завтра.

Роботою Франа Соля я повністю задоволений. Можливо, йому треба було на зборах забити, але сподіваюся, що всі його голи ще попереду. Нам ще потрібно навчитися правильно використовувати ті моменти, коли він відкривається... Він – навчений гравець. А у нас є кваліфіковані гравці, які можуть віддати і останній пас. Я сподіваюся, що вже у завтрашньому матчі він почне забивати.

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Глобальна мета у Лізі Європи? Перемогти. Бо навіщо тоді брати участь, якщо не ставити завдання перемагати?

Олімпіакос? Ця команда дуже сильна, вона демонструє агресивний футбол як вдома, так і на виїзді. З ними ми маємо бути сконцентрованими протягом усього матчу.

Команда знову починає плей-офф Ліги Європи у Греції, але вона вже більш досвідчена? Я вам скажу, що завтра у нас на поле вийде 5-6 нових гравців порівняно з минулорічним матчем проти АЕКа. І для них ці матчі плей-офф будуть вперше", – зазначив наставник киян.