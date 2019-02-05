Олімпіакос – Динамо: основний захисник греків Ель-Абделлауї ризикує пропустити матч

Захисник Олімпіакоса Омар Ель-Абделлауї може не зіграти проти Динамо у Лізі Європи.

Правий захисник отримав пошкодження у матчі чемпіонату Греції проти Паніоніоса та був замінений на 14-й хвилині матчу.

Омар Ель-Абделлауї через травму пропустить близько 2-х тижнів і ризикує не зіграти у першому матчі 1/16 Ліги Європи проти Динамо, повідомляє gazzetta.gr.

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Зауважимо, що норвежський футболіст є одним з лідерів Олімпіакоса, у цьому сезоні на рахунку флангового захисника 25 матчів за грецьку команду в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Олімпіакосом у 1/16 фіналу Ліги Європи, перший поєдинок відбудеться 14 лютого, матч-відповідь проведуть 21 лютого.

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