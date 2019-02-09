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Олімпіакос – Динамо: матч відвідає скаут Борусії Д

11:46 116 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: матч відвідає скаут Борусії Д
Динамо зіграє з Олімпіакосом в Лізі Європи / фото: ФК Динамо

Представник дортмундської Борусії буде присутній на поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо.

Скаут Борусії Д, яка наразі лідирує в чемпіонаті Німеччини з семиочковим відривом від Баварії, відвідає поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та київським Динамо.

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Представник німецького клубу планує переглянути одного з гравців грецького клубу, повідомляє Sportsroom.gr. При цьому ім'я футболіста, який привернув увагу Борусії, наразі не уточнюється.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо пройде 14 лютого. Матч-відповідь відбудеться у Києві на НСК Олімпійський 21 лютого.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
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5
дн
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7
год
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57
хв
Динамо
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