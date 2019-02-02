Олімпіакос – Динамо: кияни прибудуть у Грецію за 2 дні до матчу

Київське Динамо завчасно прибуде на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом відбудеться у Греції, 14 лютого, початок о 19:55. Матч-відповідь відбудеться в Києві 21-го лютого.

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Кияни 12 лютого проведуть заключне тренування на зборі у Іспанії та одразу вирушать у Грецію, тобто Динамо прибуде у Пірей за 2 дні до матчу.

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У день приїзду футболісти "біло-синіх" відпочиватимуть, а на наступний день проведуть тренування на стадіоні Караїскакіс, на якому і відбудеться матч.