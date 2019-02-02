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Олімпіакос – Динамо: кияни прибудуть у Грецію за 2 дні до матчу

13:05 523 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: кияни прибудуть у Грецію за 2 дні до матчу
Динамо / Соцмережі

Київське Динамо завчасно прибуде на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом відбудеться у Греції, 14 лютого, початок о 19:55. Матч-відповідь відбудеться в Києві 21-го лютого.

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Кияни 12 лютого проведуть заключне тренування на зборі у Іспанії та одразу вирушать у Грецію, тобто Динамо прибуде у Пірей за 2 дні до матчу.

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У день приїзду футболісти "біло-синіх" відпочиватимуть, а на наступний день проведуть тренування на стадіоні Караїскакіс, на якому і відбудеться матч.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
12
дн
:
5
год
:
53
хв
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Олімпіакос - Динамо
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