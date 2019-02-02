Олімпіакос – Динамо: кияни прибудуть у Грецію за 2 дні до матчу

Туреччина — 13:14 1198
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Кравець забив дебютний у сезоні Суперліги гол за Кайсеріспор – у ворота одного з лідерів
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Турецький клуб підписав 22-х новачків та звільнив тренера – і все це лише за 2 годиниТуреччина — 10:56 2008
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Українець Сердюк став гравцем БоавіштиПортугалія — 10:40 1682
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В матчі Серії B гравець втратив свідомість, його забрала швидка – поєдинок був перерванийІталія — 10:15 336
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Малага з Бланко Лещуком у старті та Селезньовим у запасі грає проти Альмерії – пряма відеотрансляціяІспанія — 1 лют 628
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