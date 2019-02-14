Олімпіакос – Динамо: Кадар пропустить матч

Захисник Динамо Тамаш Кадар не зіграє проти Олімпіакоса в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Динамо не зможе розраховувати на свого центрального захисника Тамаша Кадара в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса, повідомляє FootballHub.

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Нагадаємо, угорець отримав пошкодження під час зимових зборів і не встиг відновитись. Також через травми не зіграють Вітор Буено та Міккел Дуелунд.

Матч відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 20:00 за київським часом.

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