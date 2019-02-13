Олімпіакос – Динамо: греки запланували суттєві зміни у складі на матч Ліги Європи

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш планує значно змінити стартовий склад команди після поразки від ПАОКа в чемпіонаті Греції.

За інформацією видання gazzetta.gr, на матч 1/16 Ліги Європи проти Динамо у складі Олімпіакоса очікується більше трьох змін.

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Зокрема, Бібрас Натхо повинен замінити Мохамеда Камара, Кока вийде на позиції Мігеля Герреро, а Діас з'явиться з перших хвилин замість Хрістодулопулоса.

У захисті Мартінш розраховує використовувати Константіноса Ціміакіса замість Леонардо Кутріса. Також під питанням участь в матчі Омара Ель-Абделлауї та Константіноса Фортуніса через травми.

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Відзначимо, що поєдинок Олімпіакос – Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться вже в четвер, 14 лютого. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

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