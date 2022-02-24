Олімпіакос зустрічається з Аталантою в другому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Стежте за онлайн-трансляцією у цій новині на Футбол 24.

Олімпіакос у першому протистоянні, яке відбувалось в Італії, дав бій команді Жан П'єро Гасперіні, але та перемогла із рахунком 2:1. Доля путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи буде розіграна у Греції. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна за посиланням.

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Другий матч, як і перший, зі старту розпочне український хавбек Руслан Маліновський. Тренери виставили наступні склади:

Аталанта: Муссо – Джимсіті, Деміраль, Толої (к) – Меле, Фройлер, Хатебур, Де Рон – Маліновський, Пессіна – Пашаліч

Олімпіакос: Вацлік – Сіссе, Папастатопулос (к), Манолас – Рябчук, М'Віла, М. Камара, Лала – Оньєкуру, А. Камара, Соарес

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