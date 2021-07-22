На сайті Olympics.com у спливаючому вікні "Olympics Cheer Zone" між материковою частиною України і півостровом Крим проведено лінію кордону, помітила Tribuna.

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Ця сторінка є офіційною та має стосунок до оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо. А вікно "Olympics Cheer Zone" створене для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитись та поспілкуватись через відеозв'язок.

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо стартує 23 липня та завершиться 8 серпня. На головному планетарному спортивному форумі Україну представлять 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах, це найменший склад нашої збірної за всю історію виступів на літніх Іграх.

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