Збірна України візьме участь в урочистому параді разом з атлетами інших національних команд. Де дивитися церемонію відкриття Олімпійських ігор-2020 у Токіо онлайн і на якому каналі, розповідає "Футбол 24".

У п’ятницю, 23 липня, відбудеться церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор у Токіо. Урочиста частина розпочнеться о 13:50 і триватиме до 18:00. У прямому ефірі торжество покаже телеканал UA: ПЕРШИЙ. Онлайн-трансляцію можна буде подивитися на діджитал-платформі Суспільне Спорт.

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Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020: де дивитися урочисту частину

Коментуватимуть олімпійську церемонію відкриття ведучі Дмитро Лазуткін та Сергій Цукіло, до них долучатимуться спортивні експерти. Перед цим в ефір вийде програма "Студія Олімпійські ігри" (початок – о 13:10), а по завершенні урочистої частини – перший дайджест із Токіо "Доба Олімпійських ігор" (початок – о 21:45), в якому українські журналісти розкажуть про найцікавіше, що залишилося за кадром церемонії відкриття.

Олімпіада у Токіо стартує 23 липня та завершиться 8 серпня. На головному планетарному спортивному форумі Україну представлять 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах, це найменший склад нашої збірної за всю історію виступів на літніх Іграх.

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