Оліч: Фортуна була на боці збірної Хорватії

Один із тренерів збірної Хорватії Івіца Оліч поділився враженнями після переможного поєдинку балканців із збірною Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Збірна Росії добре зіграла, зробивши акцент на контратаках. На додаток росіяни змогли відкрити рахунок першими й закрилися в обороні. Але я знав, що навіть за такої ситуації у нас буде два-три моменти, які ми зможемо реалізувати.

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Я би хотів, щоб матч Росія – Хорватія був зіграний у фіналі. Фортуна була на боці збірної Хорватії. Команда була налаштована пройти далі та зіграти в Москві", – розповів Оліч у коментарі Gazeta.ru.

Нагадаємо, що хорвати здолали збірну Росії в серії пенальті (2:2, пен. 4:3) та зіграють у півфіналі проти англійців. Поєдинок Хорватія – Англія відбудеться 11 липня. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.