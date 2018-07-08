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Оліч: Фортуна була на боці збірної Хорватії

10:46 560 Читать на русском
Оліч: Фортуна була на боці збірної Хорватії
Івіца Оліч (праворуч) / Pixsell

Один із тренерів збірної Хорватії Івіца Оліч поділився враженнями після переможного поєдинку балканців із збірною Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Збірна Росії добре зіграла, зробивши акцент на контратаках. На додаток росіяни змогли відкрити рахунок першими й закрилися в обороні. Але я знав, що навіть за такої ситуації у нас буде два-три моменти, які ми зможемо реалізувати.

ЧС-2018 Росія – Хорватія: хорвати залишили Росію за бортом Мундіалю та зіграють в 1/2 фіналу проти Англії

Я би хотів, щоб матч Росія – Хорватія був зіграний у фіналі. Фортуна була на боці збірної Хорватії. Команда була налаштована пройти далі та зіграти в Москві", – розповів Оліч у коментарі Gazeta.ru.

Нагадаємо, що хорвати здолали збірну Росії в серії пенальті (2:2, пен. 4:3) та зіграють у півфіналі проти англійців. Поєдинок Хорватія – Англія відбудеться 11 липня. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія Івіца Оліч Івіца Оліч
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