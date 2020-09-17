Голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко розповів, як оговтувався від нещодавньої травми та озвучив готовність до поєдинку чемпіонату України проти Зорі.

"У мене були гематоми на обох ногах, що довго не могли розсмоктатися. Допомагали лікарі, й майже місяць я не тренувався. Наразі все добре, травма вже не турбує. Радію, що нарешті провів перше тренування і став працювати з м’ячами.

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Настрій на поєдинок проти Зорі? Настрій завжди бойовий. Зараз навантаження важкі, проте потім буде легше. Зоря невдало розпочала сезон, однак на Шахтар кожна команда налаштовується дуже серйозно, тож легкої гри певно не буде. Розуміємо це і готуємось відповідально", – поділився Шевченко в коментарі Shakhtar News.

Зазначимо, що Олексій дуже рідко отримував місце у воротах Шахтаря в минулому сезоні, зігравши лише у 2 матчах УПЛ.

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