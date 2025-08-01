Прес-служба Олександрії заявила, що команді було заборонено вийти на гру проти Партизана з прапором України. Водночас фанати сербської команди зробили несподівану заяву про дружбу з РФ.

"Футбольний клуб Олександрія прибув до Белграда на важливий матч, але зіткнувся з несподіваною забороною – неможливістю вийти на поле з прапором України. Ми були глибоко розчаровані цим рішенням, адже наш прапор – це не просто шматок тканини. Це символ нашої ідентичності, нашої свободи та нашої незламної волі.

Ми – це Україна. І Україна завжди буде з нами, у наших серцях і, безсумнівно, у наших руках. Слава Україні!" – заявили представники Олександрії.

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А ось ультрас Партизана, відомі своєю дружбою з РФ, неочікувано застерегли вболівальників сербської команди, щоб не допустити нового покарання для клубу.

"У цій грі ми маємо бути набагато розумнішими колективно, щоб не завдати більшої шкоди клубу, ніж нам як вболівальникам, бо суперник, який їде до нас з України, має ще більший захист, ніж та сама Європа. Ми бачили заяву їхнього тренера, поведінку їхніх гравців, скандування жменьки їхніх вболівальників про сербів, а також заклики до нашого братського клубу та Росії, але їх попередили.

Цим текстом ми хочемо звернутись до всіх фанатів Партизана. Треба, щоб в ці 90 хвилин не бути наївними, не підіймати жодної російської символи, не скандувати нічого проти України, але щоб гучно підтримати наших гравців та допомогти клубу вийти в наступний раунд, а ми по-іншому будемо тиснути на гравців суперника", – процитував заяву вболівальників сербського Партизана Telegram-канал Troublemakers & Ultras Action.

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