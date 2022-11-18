"Це важлива для нас перемога. У першому таймі в нас були моменти для реалізації, але не змогли їх виконати. Проте ми реалізували свої нагоди сповна у другій сорокап'ятихвилинці.

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Забивали ті футболісти, від кого це було навіть неочікувано. Наприклад, Богдан Бутко – це взагалі захисник, але молодець, що використав аж 2 нагоди. Ми готувалися до цього поєдинку, нам було не просто, але ми перемогли.

Обережна гра у першому таймі? Це не входило у наш план. Просто швидко не змогли ввійти в гру, можна сказати придивлялися до суперника. Можливо самі хлопці відчували, що не треба поспішати, але в той же час ми хотіли якомога швидше забити", – цитує ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Бутко перед переходом у Зорю тривалий час перебував без клубу і навіть подумував над завершенням кар'єри. У поточному сезоні він провів за луганців 8 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

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