Олександрії не варто думати про преміальні, бо можна перегоріти, – Федорчук про матч Ліги Європи проти Вольфсбурга

Відомий український тренер Олег Федорчук поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги Європи між Олександрією та Вольфсбургом.

"У майбутній зустрічі Олександрії важливо буде не пропустити у перші 20 хвилин. Дуже вже хороші німці у контратаках. На мій погляд, зараз підопічні Олівера Гласнера перебувають у кращій формі, ніж це було у вересні. Варто зазначити, що німці грають у три захисники і три нападники. У нашому чемпіонаті таку схему ніхто не застосовує. До цього потрібно звикати. Та й клас Вольфсбурга набагато вищий. Залишається сподіватися тільки на диво.

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Володимир Шаран передбачуваний у своїх рішеннях, але в цьому немає нічого поганого. Повторюся, сувора дисципліна і надійна гра в обороні не раз приносили результат олександрійцям. Плюс, вдалі стандарти. З естетичної точки зору, такий футбол не всім подобається, але він приносить результат. Тому, вважаю, тренер знаходиться на своєму місці. З тими ресурсами, які є у наставника, це максимум, що можна вичавити.

До речі, фінансова стабільність клубу, це ще один ключ до успіху. Але в таких матчах, як з Вольфсбургом, про фінансове заохочення не варто думати до гри, можна перегоріти. Вірю, що з мотивацією в української команди все буде добре – матч з Сент-Етьєном дає привід на це сподіватися. Навіть нічия залишає шанси на подальшу боротьбу за вихід з групи, але зробити це буде вкрай складно", – сказав Федорчук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 листопада, у матчі 5-го туру Ліги Європи Олександрія у Львові прийматиме Вольфсбург. Початок поєдинку о 19:55.

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