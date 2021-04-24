"Олександрія завжди змушує нас попотіти": Майкон озвучив головну мотивацію Шахтаря на останні матчі сезону
Півзахисник Шахтаря Майкон розповів про підготовку до поєдинку 23-го туру УПЛ з командою Володимира Шарана.
"Очікуємо хорошої гри, хочемо провести відмінний матч і домогтися перемоги. Підготовка проходить дуже серйозно, ми всі зацікавлені в тому, щоб допомогти команді найкращим чином. Знаємо, що ситуація в чемпіонаті непроста, але постараємося боротися до кінця.
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Прекрасно знаємо, що Олександрія – це команда, яка завжди змушує нас попотіти. Матчі в Олександрії завжди даються непросто. Ми повинні продемонструвати якісну гру і привезти переможні три очки.
Завдання Шахтаря у заключних турах чемпіонату незмінні – виграти у всіх матчах. Незважаючи на те, що титул вже практично недосяжний, ми будемо завжди грати на перемогу", – сказав Майкон у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, Шахтар після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, відстаючи від Динамо на 10 очок.