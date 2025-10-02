Прес-служба "містян" повідомила про відхід Віктора Бицюри з посади головного тренера Олександрії-2. Фахівець залишиться працювати у структурі клубу, але наразі невідомо, які функції він виконуватиме.

Шаран може сенсаційно повернутися в Олександрію – відомий тренер отримає нову роль

"Дякуємо Віктору Григоровичу за його сумлінну та віддану працю протягом часу, який він провів на чолі юнацької команди та дублюючого складу. Його внесок був важливою частиною історії Олександрії".

Бажаємо успіхів у подальшій роботі, нових професійних звершень та перемог на його новому етапі кар'єри в структурі нашого клубу!", – йдеться у повідомленні клубу.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Олександрії-2 стане Володимир Шаран. Наразі ця команда посідає 5-те місце у групі Б Другої ліги, набравши 16 очок у десяти турах.

Олександрія втримала мінімальну перемогу над Полтавою