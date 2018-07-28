Олександрія – Зоря: анонс матчу УПЛ

Олександрія вдома приймає Зорю в рамках 2-го туру УПЛ. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Олександрія – Зоря

28 липня, 17:00, Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Євген Арановський

Телетрансляція на каналі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

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Олександрія в новому сезоні не обтяжена єврокубковими матчами, однак навряд чи керівництво клубу та тренерський штаб задоволені такою ситуацією. Досить впевнена виїзна перемога над Карпатами та класне друге коло попереднього чемпіонату дали деякий натяк на можливість завоювання олександрійцями місця у зоні Ліги Європи, однак свої амбіції потрібно підтверджувати у ключових матчах – зокрема, проти Зорі. Саме ця гра багато в чому продемонструє, що собою являє цьогорічна команда Шарана.

Статистика протистояння: 18 матчів, 7 перемог Олександрії, 5 нічиїх, 6 перемог Зорі, різниця м’ячів 20-15. У Прем’єр-лізі – 10 матчів (+3, =4, -3, 9-9)

Зоря увійшла в сезон, здобувши вольову перемогу над Маріуполем, однак даний матч залишив багато питань стосовно форми луганців. З одного боку, три очки підопічні Юрія Вернидуба здобули по ділу, створивши достатню кількість моментів, однак з іншого – Маріуполь програв лише через жахливу обрізку біля власних воріт. Втім, робити висновки по грі за 30-градусної спеки важко, тож матч проти Олександрії приймає ще більш важливе значення для Зорі. Крім набору очок, Юрій Вернидуб має ідентифікувати проблеми у грі (якщо вони дійсно є), адже до старту в єврокубках залишилось менше двох тижнів.

"Родзинки"

– Олександрія продовжує рекордну серію матчів без поразок у Прем’єр-лізі 13 ігор: 8 перемог, 5 нічиїх

– Олександрія не перемагає Зорю у 4-х поспіль матчах чемпіонату: 3 нічиї та поразка.

– 250-й матч у Прем’єр-лізі може провести капітан Зорі Микита Каменюка.

Кадрова ситуація сприятлива для обох команд – в їх складі немає ні травмованих, ні дискваліфікованих. Навряд чи наставники робитимуть якісь серйозні зміни після перемог у першому турі, однак вихід Задераки та Пономаря у Олександрії та Рафаеля да Сілви у Зорі цілком вірогідні. Всі ці гравці гарно проявили себе у других таймах, підвищивши темп та переломивши хід гри – коли, як не зараз давати шанси запасним?

Попередній матч

29.10.2017. 14-й тур чемпіонату України-2017/2018

Зоря – Олександрія – 2:2

Голи: 1:0 – Юрі Фрейтас (11), 2:0 – А. Громов (34), 2:1 – С. Старенький (54), 2:2 – В. Бондаренко (70).

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря:

Олександрія: Паньків, Бацула, Бондаренко, Шендрик, Пашаєв, Задерака, Запорожан, Банада, Цуріков, Сітало, Пономар.

Зоря: Махарадзе, Чеберко, Вернидуб, Сваток, Каменюка, Гордієнко, Харатін, Рафаель да Сілва, Кочергін, Караваєв, Громов.