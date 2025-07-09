Олександрія зустрічалась з угорським Залаегерсегом у рамках товариського матчу. Рахунок та огляд зустрічі – на "Футбол 24".

Товариський матч

Залаегерсег – Олександрія – 1:0

Гол: ?, 79

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Олександрія в черговому товариському матчі в рамках міжсезонної підготовки зустрічалась з аутсайдером минулого чемпіонату Угорщини – Залаегерсегом. В сезоні 2024/2025 угорський клуб посів 10 місце, лише на 3 бали випередивши зону вильоту.

Перший тайм звітного матчу завершився без забитих м'ячів. По перерві на 79-й хвилині гравець угорської команди підхопив м'яч біля штрафного майданчика і красивим обвідним ударом поцілив у дев’ятку воріт Олександрії. 1:0 – мінімальна поразка команди Кирила Нестеренка.

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