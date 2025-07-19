Олександрія зацікавлена у підписанні бразильського опорника Крузейро Фернандо Хенріке, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

Олександрія та Полісся отримали суддів на перші єврокубкові матчі сезону

Клуб активно шукає заміну Івану Калюжному, який нещодавно перейшов до Металіста 1925. Одним з варіантів заміни Калюжному є Хенріке, який наразі виступає на правах оренди в КРБ, однак не отримує там багато ігрової практики.

Сам футболіст зацікавлений в переході до Олександрії, адже український клуб наступного сезону гратиме у єврокубках. Додамо, що у поточному сезоні Фернандо Хенріке провів 21 матч за КРБ, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно Олександрія оголосила про підписання бразильського хавбека Матеуса з Сан-Паулу.

Олександрія дізналася першого суперника в ЛК – звалилися друзі Росії, яких Динамо трощило 9:2