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Олександрія знайшла потенційну заміну Бондаренку

08:49 282 Читать на русском
Олександрія знайшла потенційну заміну Бондаренку
Гліб Грачов / ФК Чорноморець

Захисник Чорноморця Гліб Грачов може стати футболістом Олександрії, якщо Валерій Бондаренко перейде в Шахтар.

Олександрія зацікавлена у підписання захисника Чорноморця Гліба Грачова, повідомляє FootBoom.

Шахтар запропонував 600 тисяч доларів за захисника Олександрії Бондаренка, – ЗМІ

Гравець одеситів може стати заміною Валерію Бондаренко, якого прагне у себе бачити лідер турнірної таблиці УПЛ донецький Шахтар.

У сезоні 2018/19 Грачов провів 18 матчів за Чорноморець, відзначившись трьома голами.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

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