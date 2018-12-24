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Олександрія зіграє з Аркою та Ботевом

08:24 35 Читать на русском
Олександрія зіграє з Аркою та Ботевом
Володимир Шаран / Фото: соцмережі

Наставник Олександрії Володимир Шаран назвав суперників на зборі.

"Команда збереться 10 січня. 18 числа зіграємо з молодіжним складом. Потім кілька вихідних, а 22 січня вилітаємо до Туреччини. У нас заплановано п'ять матчів. Пам'ятаю, що буде Ботев і Арка.

Шаран: Думаю, що наші ряди поповнить Дедечко, також розмовляємо з українцем, що грає за кордоном

Всі футболісти не будуть задіяні, зате поїдуть деякі гравці молодіжного складу", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Арка після 20 турів йде на 10-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

Ботев також провів 20 матчів в чемпіонаті Болгарії і займає 5-у сходинку.

Теги
Ботев Ботев Володимир Шаран Володимир Шаран Арка Арка Олександрія Олександрія
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