Олександрія зіграє з Аркою та Ботевом

Наставник Олександрії Володимир Шаран назвав суперників на зборі.

"Команда збереться 10 січня. 18 числа зіграємо з молодіжним складом. Потім кілька вихідних, а 22 січня вилітаємо до Туреччини. У нас заплановано п'ять матчів. Пам'ятаю, що буде Ботев і Арка.

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Всі футболісти не будуть задіяні, зате поїдуть деякі гравці молодіжного складу", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Арка після 20 турів йде на 10-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

Ботев також провів 20 матчів в чемпіонаті Болгарії і займає 5-у сходинку.