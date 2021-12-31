"Плануємо зібратися після відпустки 9 січня. З цього дня будемо працювати в Олександрії, в першу чергу роблячи акцент на фізичній підготовці. Не знаємо, які будуть погодні умови в той час, але, навіть незважаючи на це, є можливість працювати на штучному полі.

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Перший етап підготовки триватиме до 18 січня, а після двох вихідних команда планує відправитися із Запоріжжя у Туреччину. Там з 21 січня до 11 лютого будуть проходити два тренувальні збори – спочатку в Аланії, а потім в Белеку.

На першому з них заплановані чотири спаринги, переважно з болгарськими і однією македонською командами. А на другому зіграємо три або чотири контрольні матчі, в одному з яких нашим спаринг-партнером буде казахстанський Кайрат. Підтвердження від цього клубу вже є", – цитує Шарана UA-Футбол.

Зауважимо, Кайрат – чемпіон Казахстану 2020 року. Олександрія завершила першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.

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