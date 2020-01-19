Олександрія зіграла внічию зі Славією – українці врятувалися від поразки, покаравши суперника за жахливий фейл

Олександрія не змогла обіграти Славію у товариському матчі на турецьких зборах.

Товариські матчі

Олександрія – Славія – 2:2

Голи: Грицук 34 (п), Безбородько, 71 – Кірілов, 38, Тасевський, 59

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Українці вийшли вперед завдяки пенальті, який реалізував Грицук. Однак болгарська команда змогла не лише відновити рівновагу, а й вийти вперед. Зрештою, фортуна таки посміхнулася Олександрії. Голкіпер Софії припустився помилки при передачі, за що його покарали Тейшейра та Безбородько.

Наступний спаринг підопічні Володимира Шарана проведуть у вівторок, 21 січня, проти ще одного представника болгарского футболу – Черно Море (Варна).