toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА ДИНАМО - ЛЕГІЯ

Олександрія зіграла внічию зі Славією – українці врятувалися від поразки, покаравши суперника за жахливий фейл

19 січня 20:45 404 Читать на русском
Олександрія зіграла внічию зі Славією – українці врятувалися від поразки, покаравши суперника за жахливий фейл
ФК Олександрія

Олександрія не змогла обіграти Славію у товариському матчі на турецьких зборах.

Товариські матчі

Олександрія – Славія – 2:2

Голи: Грицук 34 (п), Безбородько, 71 – Кірілов, 38, Тасевський, 59

Динамо не виграло перший матч 2020 року – кілька дебютантів, дива Бущана і новий капітан як один з найкращих

Українці вийшли вперед завдяки пенальті, який реалізував Грицук. Однак болгарська команда змогла не лише відновити рівновагу, а й вийти вперед. Зрештою, фортуна таки посміхнулася Олександрії. Голкіпер Софії припустився помилки при передачі, за що його покарали Тейшейра та Безбородько.

Наступний спаринг підопічні Володимира Шарана проведуть у вівторок, 21 січня, проти ще одного представника болгарского футболу – Черно Море (Варна).

blog_ava
Ов'єдо – Уеска: Лунін вже краще – українець як учасник всіх голів, а екс-форвард Атлетіко шокує чемпіона Англії
00:44
14879
Теги
Відеоновини Зимові збори Товариські матчі Славія Софія Славія Софія Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
45
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук