Українські команди продовжують підготовку до нового сезону на тренувальних зборах. Рахунки та огляди товариських матчів – на "Футбол 24".

Товариські матчі

Рух – Епіцентр – 1:1

Голи: Притула, 17 – Сидун, 90+2

Дунайска Стреда (Словаччина) – Олександрія – 0:0

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Матч між двома клубами УПЛ проходив у непростих погодних умовах – команди грали під проливним дощем, крім того, спаринг двічі переривали через повітряну тривогу.

Рух відкрив рахунок на 17-й хвилині. Притула забив дальнім ударом майже з центра поля. Епіцентр зумів "врятуватись" наприкінці зустрічі, відзначився Сидун. Наступний свій спаринг Рух зіграє у неділю, 13 липня зі Сталлю у польському Жешуві. Епіцентр 15 липня зустрінеться з Буковиною.

Олександрія у своєму черговому матчі на літніх зборах зустрічалася з Дунайскою Стредою. Гра проходила у рівній боротьбі з невеликою кількістю гольових моментів. На 81-й хвилині футболісти Олександрії грубо помилилися під час розіграшу м'яча, проте суперники не скористалися моментом – гравець Стреди влучив у стійку. Через декілька хвилин Артем Козак пробивав з убивчої позиції, але м'яч після удару пролетів поруч зі стійкою. В підсумку, гра завершилася нульовою нічиєю.

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