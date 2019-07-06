Олександрія зіграла результативну нічию у спарингу зі Стандардом

Команда Володимира Шарана продовжує демонструвати якісну гру та результати на літніх зборах.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Стандард – Олександрія – 2:2

Голи: Карсела-Гонсалес,12, Лестьєн, 64 – Довгий, 18, Третьяков, 34

Стартовий склад Олександрії: Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бухал, Стецьков, Гречишкін, Банада, Довгий, Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Швидкий гол бельгійців не збентежив бронзового призера УПЛ. Ще в першому таймі Олексій Довгий і Максим Третьяков переламали хід зустрічі, і на перерву переможцем вийшла саме Олександрія.

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Другий тайм вийшов не таким видовищним. Глядачі побачили лише один м'яч, на жаль, ним відзначився суперник. Хавбек Максім Лестьєн дещо зіпсував настрій "олександрійцям", забравши в них перемогу в середині другої половини.