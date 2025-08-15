Кирило Нестеренко не пробачає помилок навіть ключовим гравцям.

Після поєдинку УПЛ проти Кудрівки Олександрія застосувала дисциплінарні заходи щодо двох ключових гравців команди – захисника Мігеля Кампуша та хавбека-капітана Кирила Ковальця, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, обох гравців відсторонено від першої команди і переведено в дубль до ухвалення остаточного рішення щодо їхньої подальшої долі в клубі.

Цікаво, що Кампуш отримав від УАФ дискваліфікацію на п’ять матчів через удар суперника ногою. Олександрія продовжує переживати непростий старт сезону: команда вилетіла з єврокубків і зазнала двох поразок у Прем’єр-лізі.

