Олександрія жорстко покарала двох гравців – лідер і капітан команди поплатилися за вилучення у матчі УПЛ
Кирило Нестеренко не пробачає помилок навіть ключовим гравцям.
Після поєдинку УПЛ проти Кудрівки Олександрія застосувала дисциплінарні заходи щодо двох ключових гравців команди – захисника Мігеля Кампуша та хавбека-капітана Кирила Ковальця, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
За інформацією джерела, обох гравців відсторонено від першої команди і переведено в дубль до ухвалення остаточного рішення щодо їхньої подальшої долі в клубі.
Цікаво, що Кампуш отримав від УАФ дискваліфікацію на п’ять матчів через удар суперника ногою. Олександрія продовжує переживати непростий старт сезону: команда вилетіла з єврокубків і зазнала двох поразок у Прем’єр-лізі.
