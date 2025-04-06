У поєдинку 23-го туру чемпіонату України Кривбас на виїзді поступився Олександрії (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 23-й тур

Олександрія – Кривбас – 1:0

Гол: Безерра, 57

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Відкривала недільний вікенд дуель між командами, які давно називають "третьою силою" українського футболу – Олександрією та Кривбасом. Колектив Руслана Ротаня продовжує феєричну ходу, борючись з Динамо за чемпіонство (відстань від киян становить 4 очки). Своєю чергою Вернидуб і Ко, яких на старті сезону називали одними з претендентів на медалі, помітно здали і йдуть у турнірній таблиці лише п'ятими.

Кривбас з перших секунд кинувся атакувати ворота суперника і до 3-ї хвилини встиг подати два кутових. Кравченко у відповідь бив низом з-за меж воротарського – удар виявився занадто кволим. Команди грали на зустрічних курсах, але робили все в півноги, без небезпечних моментів.

В середині тайму небезпечний удар Кузика заблокував захисник і м'яч вийшов на кутовий. Шепелєв огризнувся ударом здалеку – над поперечиною.

На 31-й хвилині Конате змарнував чи не найкращий момент Кривбаса – малійський легіонер пробивав низом з центру штрафного, однак не влучив у площину. Згодом Соса і Шепелєв вирішили "намалювати" пенальті для своїх команд, але арбітр проігнорував обидва епізоди.

Наприкінці тайму Єрмаков врятував Александрію після удару в кут від Ікенни, а на останній хвилині Кузик закручував під дальню стійку, але сфера прилетіла прямо в руки Єрмакову.

По перерві команди заграли веселіше, нагнітаючи ситуацію біля воріт один одного. Зрештою на 57-й хвилині Олександрія таки пробила оборону суперника: Цара з лівого флангу прострілив на Шепелєва, той завадив Кліщуку забрати й Безерра добив сферу у сітку.

Кривбас одразу ж кинувся відігруватись, але олександрійці добре відпрацьовували в захисті, не дозволяючи супернику прицільно бити. За 5 хвилин до завершення гри Кане міг рятувати гостей, пробиваючи головою, однак м'яч рикошетом від газону прилетів у руки Єрмакову.

Перемога дозволила Олександрії набрати 53 очки й скоротити відставання від Динамо до одного пункту. Кривбас з 35-ма балами залишився п'ятим.

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