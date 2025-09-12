Олександрія мала набирати хоча б якісь очки, тому що у попередніх чотирьох турах команда зазнала чотирьох поразок із сумарним рахунком 2:10. І це без урахування двох програшів у Лізі конференцій. Втім, перший тайм "домашки" проти ЛНЗ відверто не вразив – підопічні Кирила Нестеренка завдали всього чотири удари.

"Жовто-чорні" мали пропускати вже на 3-й хвилині, коли Ассінор отримав скидку в центрі штрафного й пробив над каркасом. Господарі ж відповіли на 12-й, несподівано забивши гол! Вони програли боротьбу за вкидання з ауту, але Нонікашвілі в завершенні скинув м'яч у напрямі голкіпера – а вийшло точно на хід Царі. Тедді прискорився й прокинув м'яч повз Ледвія. 1:0!

На 19-й хвилині Цара міг і дубль оформити, змістившись з лівого флангу в центр і пробивши з дистанції. Вийшло слабенько. ЛНЗ, своєю чергою, був близьким до пенальті – опорник Енріке на 21-й хвилині зачепив м'яч високо піднятою рукою.

11-метровий після тривалих консультацій з VAR не призначили. Взнаки далася відсутність будь-якої небезпеки для воріт, поштовх від Нонікашвілі та факт влучання в руку футболіста, який вже відвернувся. Фернандо явно не грав у м'яч, хоча Віталій Пономарьов не погоджувався з рішенням.

Черкасці до перерви встигли провести ще сім пострілів. На 32-й хвилині гості відігрались внаслідок довгої передачі Дайко в глибину, на хід Ассінору. Нападник втримав м'яч під тиском, зайшов до карного майданчика та пробив повз Долгого. 1:1!

У компенсований час Нонікашвілі міг виправитись за гольовий привоз, відірвавшись від Енріке й замкнувши простріл Бенетта. Грузин зарядив метрів з 10-ти, однак сфера пролетіла у сантиметрах від поперечки. Зрештою, команди відправились відпочивати за нічийного рахунку.

За хвилину по перерві Нонікашвілі знову скористався провалом опорної зони й пробивав із входу в штрафний. Вийшло зависоко. Олександрія ж знову реалізувала перший момент – його сам для себе створив Цара. Тедді у стилі Коноплянки змістився з лівого флангу на лінію півкола, а потім поцілив у дальній кут. 2:1!

На зміст гри цей гол не вплинув. ЛНЗ продовжував діяти активніше й створив два "вірнячкових" епізоди. Обидва запоров Ассінор. На 78-й хвилині Марк замкнув шикарний крос від Оба, спрямувавши м'яч під дальню стійку – Олександрію врятував сейв Долгого!

На 81-й же нападник прийняв закидушку від Дідика й першим же дотиком прокинув м'яч за спину Болю. Легко розвернувшись, Ассінор вийшов сам на сам і покотив повз голкіпера – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою!

Покарання за марнотратство прилетіло в компенсований час. Причому подвійне. На 90+1-й свіжий Шостак обікрав Дідика, протягнув м'яч на 30 метрів і пробив з лінії штрафного. 3:1!

На 90+3-й такий же свіжий Жонатан завершив контратаку з виходом віч-на-віч. Цара додав до дубля ще й асист. 4:1!

Олександрія святкує першу перемогу в новому сезоні! ЛНЗ ж зазнав другої поразки поспіль.

