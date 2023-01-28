Олександрія здобула першу перемогу під керівництвом Ротаня
Олександрія в рамках зимових зборів мінімально обіграла алжирську Кабілію.
Товариські матчі
Олександрія – Кабілія – 1:0
Гол: Кожушко, 44
Олександрія в другому матчі під керівництвом Ротаня мала невелику перевагу над суперником, але забити вдалось під кінець першої половини – Кожушко скористався помилкою воротаря та забив у порожні ворота.
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Другий тайм також проходив під контролем підопічних Ротаня. Дві нагоди змарнував Гунічев, був близький до забитого м'яча Кобзар, проте гра так і завершилась з рахунком 1:0.
Додамо, що Олександрія завершила перше коло на п'ятому місці в УПЛ, набравши 24 очки. Відставання від четвертої Зорі становить 4 пункти.
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