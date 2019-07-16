Олександрія зазнала поразки у товариському матчі проти кіпрського АЕЛа

Підопічні Володимира Шарана продовжують підготовку до сезону 2019/20.

Міжсезоння-2019, товариські матчі

Олександрія – АЕЛ – 0:2

Голи: Агановіч, 38, Хурадо, 63

Склад Олександрії, 1-й тайм: Білик, Стецьков, Алібеков, Бухал, Запорожан, Гречишкін, Третьяков, Протасов, Ковалець, Сітало

2-й тайм: Паньків, Шендрік (Прокопчук), Бабогло, Мірошніченко, Пашаєв, Алібеков (Литвяк), Банада, Задерака, Шастал, Ковалець (Устименко), Безбородько

Бронзовий призер УПЛ поступився АЕЛу, пропустивши по голу у кожному з таймів. Спочатку позиційною помилкою захисту Олександрії скористався Агановіч, який з лінії штрафного майданчика результативно пробив під поперечину воріт Олега Білика – 0:1.

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На 63-ій хвилині олександрійські захисники грубо зіграли проти гравця кіпріотів, і арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Рубен Хурадо – 0:2.

Нагадаємо, другу частину літньої підготовки Олександрія проводить у Болгарії.