Інгулець може провести останні домашні матчі цього сезону на стадіоні Ніка.

Олександрія запропонувала Інгульцю провести домашні матчі цього сезону на стадіоні Ніка, повідомляє журналіст Володимир Звєров.

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Всього команда Олександра Поворознюка має провести 8 матчів на власному полі, зокрема проти Карпат, ЛНЗ, Олександрії, Зорі, Динамо, Лівого Берега, Шахтаря та Ворскли.

Варто зазначити, що Інгулець-Арена не отримала необхідної атестації від Української асоціації футболу для проведення матчів УПЛ.

До слова, наразі клуб з Петрового посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ. У доробку команди 16 очок після 22-х турів.

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