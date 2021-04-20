"Після гри з Шахтарем ми починаємо реконструкцію газону, покриття. Той газон, що був, йому вже більше 10 років, він був зроблений ще за старою технологією.

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Зараз це буде новий якісний газон. Якщо все буде добре, а все буде добре, спочатку чемпіонату команда буде грати на новому якісному покритті", – заявив Китаєв в ефірі Футбол News.

До слова, зустріч із Шахтарем відбудеться 25 квітня. Цікаво, що після нього у команди Шарана ще є один домашній матч проти Колоса. Місце його проведення поки невідоме.

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