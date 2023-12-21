Український фахівець Володимир Єзерський, який нині працює помічником Руслана Ротаня в Олександрії, невдовзі змінить клубну прописку.

Олександрія вже найближчим часом залишиться без тренера. Асистент Руслана Ротаня Володимир Єзерський перебуває на фінальній стадії розірвання угоди з клубом.

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Як повідомляє Sport.ua, українському фахівцю запропонували посаду помічника головного тренера в Карпатах, які очолює Мирон Маркевич. Всі деталі особистого контракту узгоджені.

Нагадаємо, Володимир Єзерський вже працював у тренерському штабі Мирона Маркевича у Дніпрі, коли команда доходила до фіналу Ліги Європи.Варто зазначити, що Єзерський також працює головним тренером збірної України U-17.

Єзерський за свою ігрову кар'єру грав за Дніпро, Кривбас, Таврію, Говерлу, Зорю та інші українські клуби.

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