Аграрне дербі на КСК Ніка мало величезне значення як для Інгульця, так і для Олександрії. Підопічні Василя Кобіна відставали від зони перехідних матчів на чотири очки, тож будь-яка поразка може стати фатальною. Команда Руслана Ротаня, своєю чергою, забезпечила б бронзу навіть у разі нічиєї – а перемога могла б і чемпіонську інтригу закрутити.

"Не варто скидати їх з рахунків": Караваєв – про небезпечну Олександрію, матч із Шахтарем та шанси на чемпіонство

Натисніть на скріншот, щоб збільшити

Філіппов не встиг відновитись до зустрічі з Інгульцем, тож на вістрі атаки Олександрії розпочав Ковалець. Вже на 12-й хвилині Кирило міг оформити асист, обігравшись у стіночку з Козаком на правому краю штрафного – втім, подальший постріл парирував Паламарчук. Петровці огризнулись атакою із виводом Пятова на ударну позицію, але Олександр метрів з 20-ти пробив слабенько.

На 27-й же хвилині сталося те, чого всі очікували. Козак запустив передачу на хід Скорку, а той прострілив під замикання Шепелєву. Володимир не зміг пробити, але відскок підхопив Цара, який і вивів "містян" уперед. 1:0!

На 32-й хвилині господарі могли й подвоїти свою перевагу, однак Ковалець з лівого краю штрафного поцілив у поперечину. Інгулець не здавався, ледь не відігравшись на 38-й хвилині внаслідок прострілу, який у власні ворота ледь не зрізав Кампуш. Олександрія відповіла кросом із замиканням Ковальця – над воротами.

Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги господарів.

Другий тайм виявився не таким цікавим. Окрім подачі Мартинюка, яку Смирний замкнув ударом головою повз дальній кут, згадати взагалі нічого. Тим не менш, відсутність забитого гола підтримувала високу напругу на полі – було багато паніки, виносів, фолів і замін. Інтрига трималася до самого кінця.

Але фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олександрії. Підопічні Руслана Ротаня наблизились до Динамо на відстань трьох залікових балів. Що найбільш важливо, його команда забезпечила собі бронзові медалі УПЛ 2024/25 – четверте Полісся за п'ять матчів не зможе скоротити 18-очковий відрив.

"Свідомо – ні, я не будую особистий бренд у футболі": Імад Ашур – про довіру, стиль без шаблонів і силу тиші