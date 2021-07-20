Відразу двоє новачків приєдналися до команди Юрія Гури, інформує офіційний сайт "жовто-чорних". Нападник Володимир Одарюк прийшов вільним агентом і підписав контракт на рік, а захисника Андрія Цурікова на такий же термін орендували у Металіста.

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У минулому сезоні Одарюк виступав за Миколаїв – 27 матчів та 7 голів в рамках Першої ліги. Цуріков грав за СК Дніпро-1, а у червні цього року підписав контракт з Металістом. Захисник протримався в Харкові всього місяць і тепер знову гратиме в УПЛ. Раніше він захищав кольори Металурга З, Динамо, Говерли та тієї ж Олександрії.

Нагадаємо, "жовто-чорні" розпочнуть новий сезон 25 липня гостьовим матчем проти Зорі.

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