Олександрія приїхала до Полтави, маючи серйозні пробоїни в складі. Через травми зіграти не змогли Філіппов, Безерра та Кампуш – ключовий форвард, вінгер і центрбек. Цей факт давав надію для Ворскли, якій треба було вибиратись із четвірки аутсайдерів.

Лідер Олександрії вибув до кінця сезону – джерело поділилося подробицями

Через повітряну тривогу початок матчу двічі переносили, а через шість хвилин після стартового свистка пролунала третя сирена. Можливо, вона трохи вибила господарів з колії, адже вони були дуже активними в дебюті зустрічі. Вже на 2-й хвилині "зелено-білі" заробили кутовий, а подачу з нього замкнув Павлюк – повз дальню стійку!

Цей удар виявився єдиним для Ворскли в першому таймі. Надалі балом заправляла Олександрія, яка створила три моменти з шести пострілів. Усі три було конвертовано в голи.

Рахунок було відкрито на 7-й хвилині, одразу після відновлення гри. Кравченко після розіграшу кутового прострілив у зону перед штрафним, звідки потужно вгатив Мишньов – Ісенко парирував, а Ковалець зіграв на добиванні. 0:1.

На 35-й гості подвоїли свою перевагу. Малиш втратив рівновагу в метрах десяти від власного карного майданчика, а Шепелєв перехопив м'яч – так виникла контратака 4-в-3 на користь Олександрії. Володимир віддав пас праворуч Козаку, а той перевів сферу на лівий край під удар Царі. 0:2!

У компенсований же час підопічні Руслана Ротаня святкували розгром. Ковалець шикарним розрізним пасом виводив Шепелєва віч-на-віч, однак екс-динамівець не зміг нормально обробити м'яч – втім, він встиг виконати простріл під замикання Царі. 0:3! Албанський вінгер оформив свій перший дубль в УПЛ.

Здавалося, що у другому таймі вже немає сенсу. Юрій Максимов замінив головних винуватців у другому й третьому пропущеному голах (Малиша й центрбека Фернана), випустивши Ндукве й Бацулу. Не допомогло. Полтавський колектив нічого цікавого не створював.

Олександрія контролювала гру. Руслан Ротань поступово знімав лідерів (Козака, Шепелєва й Мишньова) і чекав на фінальний свисток. Шепелєв покинув поле, тому що підвернув гомілкостоп.

Юрій Максимов на 69-й хвилині кинув у бій Мякушка й Челядіна. Мало хто вірив в успіх цих перестановок, але вони спрацювали! Вже на 73-й Мякушко продерся крізь двох опонентів на лівому фланзі й прострілив на лінію штрафного, а Пердута чи то пробив невдало, чи то хитро скинув на Ндукве. Так чи інакше, нападник прийняв сферу й закрутив її у дальню дев'ятку! 1:3.

На 79-й Мякушко знову переграв двох опонентів, вирвавшись з-під шаленого тиску й відправивши м'яч на правий кут штрафного. Там Крупський хитнув Мартинюка й пробив з лівої, але спроба виявилась слабкою. Ще через шість хвилин Мякушко чи то пробив у дальню дев'ятку з дистанції, чи то так виконав подачу – хай там як, сфера приземлилась на зовнішній бік сітки!

Олександрія між цими епізодами огризнулась контратакою з проникною передачею Кулакова на Джевані (обидва вийшли по перерві). Вінгер гостей увірвався в центр штрафного й пробивав у ближній кут, однак Ісенко врятував господарів.

На жаль для полтавців, організувати ще один момент біля воріт Єрмакова не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Олександрії, завдяки якій вдалося скоротити відставання від Динамо до трьох очок – втім, кияни свій матч розпочнуться вже через півтори години.

Ворскла ж залишається у трьох очках від зони прямого вильоту і в трьох від рятівної дванадцятої позиції.Підопічні Юрія Максимова зазнали четвертої поразки поспіль.

"Петровський Спайдермен": голкіпер-рекордсмен УПЛ працював на будівництві, вразив навіть Бущана і дає сигнал Реброву