Після 5-матчевої дискваліфікації, виданої за неспортивну поведінку в 1-му турі, до основи Олександрії повернувся Кампуш. Мігель славиться не тільки запальним характером, а і жорсткістю гри – і вже на 7-й хвилині полтавці відчули його стиль на собі. Після одного із зіткнень з португальцем нападник Вівдич змушений був покинути поле, тримаючись за ребро.

Цей епізод став одним із небагатьох цікавих у першому таймі. Із ігрових моментів пригадується тільки дві атаки. Так, Полтава могла забивати на 19-й хвилині внаслідок помилки олександрійців у розіграші – Місюра перехопив м'яч, увійшов на правий край штрафного й пробив у дальній кут. Долгий врятував господарів, парирувавши ногою.

Олександрія відповіла аж у компенсований час, зате одразу голом. Кулаков увірвався до карного майданчика після проникного пасу від Цари й вгатив з гострого кута – Єрмолов парирував, однак Андрій підхопив відскок і викотив під удар Царі в порожні. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились у роздягальні.

Другий тайм теж був небагатим на події. До 90-ї хвилини пригадується тільки розмін Мишньова та Галенкова. Перший пробивав з лівого краю штрафного (Єрмолов виручив Полтаву), а другий стріляв з відскоку з близької відстані – сейв був воістину героїчним.

Наприкінці зустрічі стався дуже дивний епізод з підкатом Мишньова у коліно. Дмитро дуже високо підняв ногу й отримав жовту картку – а потім суддя пішов дивитись повтор... І залишив рішення про жовту в силі!

На останніх секундах Полтава могла врятуватись від поразки. Плахтир отримав скидку від Кононова й пробивав з кількох метрів, але влучив у поперечину! Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олександрії!

