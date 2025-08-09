УПЛ винесла дисциплінарні санкції кільком гравцям за порушення під час матчів чемпіонату, серед яких і Мігель Кампуш з Олександрії.

У неділю, 3 серпня, Олександрія поступилася Кудрівці з рахунком 1:3 у матчі першого туру чемпіонату України сезону 2025/26.

На 88-й хвилині зустрічі португальський захисник Олександрії Мігель Кампуш отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку. За рішенням дисциплінарного комітету УПЛ, гравець отримав дискваліфікацію на 5 матчів.

Через це Кампуш пропустить поєдинки проти Оболоні, Металіста 1925, Шахтаря, ЛНЗ та Динамо.

Варто зазначити, що раніше Мігель публічно прощався з Олександрією, але наразі залишається у складі срібного призера УПЛ. Контракт гравця чинний до літа 2026 року.

