У поєдинку 24-го туру УПЛ Рух на своєму полі розписав бойову нічию з Олександрією (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 24-й тур

Рух – Олександрія – 1:1

Голи: Фаал, 66 – Мишньов, 43

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Олександрія продовжує гонитву за Динамо в надії поборотись за золото УПЛ. Відстань від лідера становило лише 4 очки, а попереду у киян Класичне, тож шанси у команди Руслана Ротаня зачепитись за чемпіонство зберігались. Однак, при цьому, треба було не оступитись самому, і здобувати перемоги у своїх матчах.

У цьому турі суперником олександрійців став грізний колись Рух. Підопічні Віталія Пономарьова відверто здали після новин про об'єднання з Карпатами – у 2025-му році "жовто-чорні" здобули лише 6 балів у 6 матчах. Однак бажання львів'ян довести свою профпридатність і відібрати очки в одного з лідерів ніхто не скасовував. Цікаво, що Рух залишався єдиною командою, яка ніколи не програвала Олександрії в УПЛ.

Вже на старті зустрічі Безерра намагався пробити по воротах Руха, але Дідик заблокував постріл і Ледвій спокійно забрав м'яч. На 15-й хвилині Ротаню довелось робити вимушену заміну через пошкодження Безерри, а зважаючи на травму Філіппова і дискваліфікацію Калюжного – це стало великою втратою для олександрійців.

В середині тайму Шабанов був першим на підбиранні, але його потужний постріл пройшовся над воротами. На 33-й хвилині Шепелєв втік лівим флангом, вийшов сам на сам і з гострого кута бив поміж ніг Ледвію – кіпер Руха встиг згрупуватись і вибити на кутовий.

Олександрія підтискала, метр за метром підступаючись до воріт суперника, і врешті зуміла пробити захист львів'ян перед самою перервою: Мишньов з лінії штрафного потужно пробив з-під захисника у кут воріт.

На 54-й хвилині Ковалець ледь не подвоїв перевагу Олександрії, пробивши з лінії штрафного впритирку з лівою стійкою. Команди продовжили виконувати величезний об'єм роботи, руйнуючи атаки один одного.

На 64-й хвилині Віталій Пономарьов зробив низку замін, випустивши в тому числі Бабукара Фаала. І вже за мить гамбійський нападник віддячив тренеру за довіру, зрівнявши рахунок головою після навісу від Карабіна.

В середині другого тайму Олександрія отримала право на небезпечний штрафний: Смирний замість удару відпасував у центр, але спробу Мартинюка заблокували захисники. Згодом Ледвій героїчно потягнув удар Козака з розвороту. Емоційне завершення матчу пройшло в обопільних атаках, з великою кількістю жовтих карток (свій вже традиційний "гірчичник" заробив і Руслан Ротань – лайка тренера олександрійців у бік суддів, яку було легко прочитати по губах, неприємно вражала). Зрештою, все завершилось феєрією для господарів і трагедією для гостей.

Нічия принесла Руху 30 очок і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, Олександрія з 54-ма балами друга – відставання від Динамо збільшилось вже до 6 пунктів.

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