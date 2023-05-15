Колос в рамках завершального поєдинку 26-го туру УПЛ зазнав безапеляційної поразки від Олександрії (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Дербі аріїв-аграріїв у Ковалівці мало важливе значення. Олександрія трималася на п'ятій позиції, замикаючи групу єврокубків, однак у команди був важкий календар – а Колос йшов у шести очках позаду. Крім того, поруч йде Кривбас, тож результат зустрічі серйозно впливав на розклад у битві за Лігу конференцій.

Руслан Ротань пропускав поєдинок через дискваліфікацію, але командував своїм асистентом – Сергієм Кравченком – із віп-ложі. У Ярослава Вишняка була своя група підтримки – подивитись на гру Колоса в обороні прийшов Євген Хачеріді. Він розташувався у компанії Сергія Рибалки, дискваліфікованого в попередньому турі.

Обидві команди мають величезні труднощі з діями на чужій третині поля. Тим більш неочікуваним став гол олександрійців вже на 4-й хвилині. Гості всього за дві передачі низом просунули м'яч з власної третини на чужу – пас від центрбека прийняв Мустафаєв, який одразу ж запустив уперед Ковальця.

Кирило змістився до лінії штрафного й бахнув під праву стійку. 0:1! На 11-й же хвилині "жовто-чорні" шокували Колос другим взяттям воріт – цього разу відзначився Логінов, який ефектно замкнув подачу Мустафаєва з кутового. 0:2!

Олександрія дуже швидко забиває два голи в виїзному матчі проти Колоса #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KHq9d7UrfS — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 15, 2023

Наступні 80 хвилин зустрічі пройшли за сталого малюнку гри. Олександрія епізодично вмикала високий пресинг, Колос нав'язував боротьбу й намагався втекти у контратаку, а моментів не виникало. Заміни не допомогли взагалі.

Виключенням стали тільки два удари зі штрафного у виконанні гостей – їх завдав Мірошніченко. Перший постріл був потужним, але пройшов по центру. Другий міг залетіти в лівий нижній кут. Волинець виручив Колос в обох епізодах.

Аж на 78-й хвилині вдалося побачити щось схоже на момент від господарів. Свіжий Попов прийняв вкидання з ауту й з лівого краю штрафного прострілив у воротарський майданчик. Велетень опинився на замиканні, але його удар головою виявився вкрай неточним. Це був останній гострий епізод у зустрічі.

Фінальний, свисток зафіксував перемогу підопічних Руслана Ротаня. Олександрія набрала 42 очки, відірвавшись від Кривбаса на 7 залікових балів, а Колос і Ворскла відстали на 9 пунктів. Враховуючи, що до кінця сезону залишилось чотири тури, можна констатувати кінець їхньої боротьби за єврокубки.

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