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Олександрія – Вольфсбург: стартові склади на матч Ліги Європи

19:00 526 Читать на русском
Олександрія – Вольфсбург: стартові склади на матч Ліги Європи
Олександрія – Вольфсбург: стартові склади на матч Ліги Європи

Олександрія приймає німецький Вольфсбург в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Поєдинок Ліги Європи Олександрія – Вольфсбург розпочнеться о 19:55. Пряма трансляція доступна на телеканалі Футбол 2. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Олександрія – Вольфсбург: анонс на матч Ліги Європи

Стартові склади на матч Ліги Європи:

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Шастал

Запасні: Білик, Стецьков, Безбородько, Трет'яков, Шендрік, Задерака, Тейшейра

Вольфсбург: Кастелс – Брума, Брукс, Тіссеран – Вільям, Гілявогі, Арнольд, Руссільйон – Віктор, Мехмеді – Вегхорст

Запасні: Перван, Брекало, Штеффен, Клаус, Мбаду, Кнохе, Рексбекай

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Олександрія Олександрія Ліга Європи Олександрія - Вольфсбург Вольфсбург Вольфсбург
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