Олександрія – Вольфсбург: стартові склади на матч Ліги Європи

Олександрія приймає німецький Вольфсбург в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Ліги Європи Олександрія – Вольфсбург розпочнеться о 19:55. Пряма трансляція доступна на телеканалі Футбол 2. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Олександрія – Вольфсбург: анонс на матч Ліги Європи
Стартові склади на матч Ліги Європи:
Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Шастал
Запасні: Білик, Стецьков, Безбородько, Трет'яков, Шендрік, Задерака, Тейшейра
Вольфсбург: Кастелс – Брума, Брукс, Тіссеран – Вільям, Гілявогі, Арнольд, Руссільйон – Віктор, Мехмеді – Вегхорст
Запасні: Перван, Брекало, Штеффен, Клаус, Мбаду, Кнохе, Рексбекай