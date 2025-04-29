Олександрія вирішила розпочати перемовини з головним тренером Русланом Ротанем щодо продовження його контракту, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Наразі чинна угода між наставником і клубом чинна до 30 червня 2025 року, однак керівництво вже зацікавлене в її оновленні.

Команда Ротаня проводить вдалий сезон і зараз йде другою у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись лідеру лише чотирма очками, а найближчий переслідувач відстає на шість.

Нещодавно з'являлася інформація, що Шахтар розглядає Ротаня як одного з кандидатів на посаду головного тренера.

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